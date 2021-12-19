اليوم السابع
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التنمية المحلية توجه المحافظات باستكمال رصف الطرق الداخلية ذات الأولوية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 08:00 ص
التنمية المحلية توجه المحافظات باستكمال رصف الطرق الداخلية ذات الأولوية رصف الطرق - أرشيفية
كتب ــ على عبد الرحمن

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وجهت وزارة التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات باستكمال خطة رصف الطرق المحلية ذات الأولوية من خلال المشروع القومى لرصف الطرق لما له من أهمية  فى تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين ، وتيسير حركة المرور، وتسهيل تحرك المواطنين خلال تنقلاتهم داخل محافظاتهم.
 
ونشرت وزارة التنمية المحلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، جهود محافظات "البحيرة والمنوفية والمنيا والغربية فى رصف الطرق المحلية ذات الأولوية، مشددة على استمرار بقية المحافظات فى خطة رصف الطرق المحلية نظرا لأهميتها للمواطنين. 
 
وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكد أن ما شهدته مصر من انجازات في قطاع رصف الطرق المحلية وباقي القطاعات التنموية خلال السبع سنوات الماضية من القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية يعد اعجازاً حقيقياً و إنجازاً غير مسبوق لصالح المواطن المصري، مشيراً إلى أنه تم رصف عدد 22 ألفاً و529 طريقا محليا تابعا للمحافظات من خلال المشروع القومي لرصف الطرق في الفترة من عام 2014 وحتي نهاية نوفمبر 2022 بإجمالي أطوال بلغت 20 ألفاً و308 كيلومترات وبتكلفة قدرها 46,8 مليار جنيه. 
 
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن رصف الطرق يتم بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري ولجان مشتركة من مديريات الطرق بالمحافظات ، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ 2681 مشروعاً لرصف الطرق بمحافظة الإسكندرية، و3681 مشروعاً بمحافظة القاهرة، و2152 مشروعاً بالدقهلية، و1500 مشروعاً بالبحيرة، و 1201 مشروعاً بدمياط، و 1100 مشروع بكفر الشيخ، و1045 مشروعاً بالغربية، مشيراً إلي أنه تم وضع الضوابط اللازمة لإجراء الصيانة الدورية لهذة الطرق وفق جداول زمنية بالتنسيق مع وزارة النقل.

رصف الطرق

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