"التنمية الصناعية" تنظم معرض ومؤتمر تنمية الأعمال

كتب - إسلام سعيد

اختتمت أعمال مؤتمر خدمات تنمية الأعمال تحت شعار " نحو مستقبل صناعي افضل لصعيد مصر" والمعرض المصاحب له، والذي نظمته الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ بالمناطق الصناعية على مداريومين، حيث أقيمت جلسات اليوم الاول من المؤتمر بمحافظة سوهاج بالمنطقة الصناعية الكوثر واختتمت الفعاليات في اليوم الثانى بمحافظة قنا بالمنطقة الصناعية قفط .

حضر مؤتمر مؤتمر خدمات تنمية الأعمال الدكتورة هبة النشرتي المستشار الاقتصادي لرئيس هيئة التنمية الصناعية ، وسامح حماد استشاري التنمية الصناعية في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومحمد فاروق مسئول الاستثمار والتنمية الصناعية ممثل عن محافظ سوهاج في اليوم الأول للمؤتمر، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد ممثل عن محافظة قنا في اليوم الثاني للمؤتمر، وممثلين عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومركز تحديث الصناعة والمجلس التصديري لمواد البناء وعدد من المعنيين بملف الاستثمار ومجموعة من مقدمي خدمات تنمية الأعمال وعدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال .

وقال اللواء مهندس محمد فاضل الزلاط رئيس الهيئة، إن عقد المؤتمر يأتي في اطار توجه الدولة نحو تنمية الصعيد فضلا عن دعم خطط التنمية في صعيد مصر من خلال تفعيل وحدة تنمية الصعيد بالهيئة،

وأضاف، أن المؤتمر نجح أن يكون بمثابة حلقة وصل ومنصة للربط بين المستثمرين الصناعيين ومقدمي خدمات تنمية الأعمال مثل خدمات تسويق المنتجات والتصدير فضلا عن خدمات ترشيد الطاقة وتحسين الإنتاجية وخدمات التدريب لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهدافها وتحقيق أكثر ربحية وانتشارا وتوفير التدريب المهني والاداري ومساعدة تلك الشركات في وضع خطط التطور المستقبلي والخدمات التسويقية فضلا عن طرح حلول تمويلية للمستثمرين من خلال الاجهزة المعنية والمبادرات المختلفة.

وأكد على مواصلة عقد مثل تلك المؤتمرات دوريا بالتعاون مع وكالة GIZ الالمانية لتقديم الخدمات للمستثمرين، وخاصة أن الحكومة المصرية تولى أولوية قصوى للتنمية بالصعيد ووضعه على خريطة الاستثمار الصناعي.