التعليم: 150 دولارا رسوم التقدم لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسوم التقدم لامتحانات الطلاب للمصريين فى الخارج، من الصف الأول الابتدائي حتى الثانى الثانوى، موضحة أن الطالب يسدد مبلغ 150 دولارا أمريكيا من خلال الموقع الإلكترونى وفقا للخطوات المعلنة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 على دورين، مشيرة إلى أن امتحانات الدور الأول ستعقد اعتبارا من يوم السبت 2 ابريل 2022، بينما تعقد امتحانات الدور الثاني يوم السبت 16 يوليو 2022، طبقا للجداول التي ستصدرها الإدارة العامة للامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه من المقرر أن تُعقد امتحانات أبنائنا في الخارج وفقا للمناهج التي تدرس في جمهورية مصر العربية في العام الدراسي 2021 / 2022 بدءا من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام .