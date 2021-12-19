التعليم: الأسئلة المقالية موجودة بالامتحانات وتقييم الطلاب فى القصة والتعبير هام

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الأصل في الأمور أن يتضمن التقييم أسئلة بأشكال متنوعة ومستويات صعوبة متدرجة، ولذلك الطبيعي أن يكون هناك أسئلة مقالية كما كان الحال لعشرات السنوات ولذلك لا داعي للجدل لأن القصة والتعبير والترجمة أمور هامة ينبغي تقييمها ولا يستقيم التعلم ولا التقييم بدونها.

وكان قد كتب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مقدمة عن "المهام الأدائية" لطلاب نظام التعليم الجديد: قائلا: لقد أعلنا سابقا عن نظام التقييم الجديد في الصف الرابع الابتدائي والذي يتضمن ما يسمى "المهام الأدائية" وسوف ترسل الوزارة هذه التعليمات للادارات التعليمية ولذلك أحببت أن اشارككم بعض الشرح هنا حتى لا يسبقنا إلى ذلك مروجو الإشاعات ودعاة الهلع والخوف.

وتابع الوزير: هذا النوع من التقييم داخل المدرسة يمثل جزءا أصيلًا من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم.