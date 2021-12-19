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التضامن تبحث اليوم دعم المشروعات الصغيرة فى قرى حياة كريمة

الأحد، 19 ديسمبر 2021 12:00 ص
التضامن تبحث اليوم دعم المشروعات الصغيرة فى قرى حياة كريمة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة

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توقع وزارة التضامن الاجتماعي  اليوم بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان لدعم مشروعات منتهية الصغر وتحسين مستوى المعيشة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"،  وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان.

كانت الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت  الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لحرصه على الارتقاء بالمجتمع والمواطن المصري، لافتة إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد أكبر مبادرة على مستوى العالم، وأن الدولة تعمل على أكثر من محور للارتقاء بالمرافق والخدمات بالريف المصري.

 


التضامن

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مبادرة حياة كريمة

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