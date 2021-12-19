التحالف العربى: تنفيذ 19 عملية أمنية ضد جماعة الحوثى فى مأرب خلال 24 ساعة

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، تنفيذ 19 عملية أمنية استهدفت جماعة الحوثي في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، مؤكدا تدمير 14 آلية عسكرية وتكبيدها خسائر بشرية تجاوزت 100 عنصر.



على صعيد متصل، تمكنت قوات الجيش والمقاومة اليمنية في الجبهات الشمالية الغربية لمحافظة مأرب من تنفيذ هجمات مضادة ضد تسللات وهجمات جماعة الحوثي، وكبدتها خسائر فادحة، حيث سقط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح وتم استعادة أسلحة وذخائر متنوعة، وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية السعودية".



وأعلن التحالف أمس تنفيذ 19 عملية أمنية في مأرب والجوف ضد جماعة الحوثي، مشيرا إلى أن عملياته في مأرب والجوف أسفرت عن تدمير 11 آلية، ومقتل 80 عنصرا.