"التجلى الأعظم" أحدث مشروع سياحى فى سانت كاترين.. تعرف عليه (صور)

جنوب سيناء - محمد حسين

يعد مشروع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين، من أهم المشروعات التي ستحول المدينة لقبلة سياحية وبيئية ودينية على مستوى العالم، وقال اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء ، إن المشروع ضمن عملية التطوير الشاملة التى تجرى الآن على أرض مدينة سانت كاترين من خلال حزمة من المشروعات القومية والتنموية والتى تتم بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحقيق مشروع التجلى الأعظم والذى يجعل مدينة سانت كاترين قبلة للسياحة البيئية والدينية.

وتابع المحافظ الأعمال الجارية والتى تمثل المرحلة الأولى والتى تتكلف 4 مليارات جنيه، ومن المزمع افتتاحها إبريل المقبل ومنها إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس لتكون مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية والبيئية على مستوى العالم، ومشروع إنشاء 580 وحدة سكنية وسياحية، ومسجدا، وكنيسة، ومدرسة، وسوقا تجارية، بمنطقة الزيتونة.

وأضاف أن المنطقة تضم مركز الزوار، والمخصص لتقديم مختلف الخدمات للسائحين، ويضم محالا، ومكاتب إدارية، ومطعما وكافتيريا، والقبة السماوية، وغيرها، والفندق الجبلى، ويضم 150 وحدة فندقية، وساحة السلام، وبها ساحة للاحتفالات الخارجية - مبني عرض متحفي متنوع - مسرح وقاعة مؤتمرات - كافيتريا - غرف اجتماعات والساحة مصممة لتمكين جميع اتباع الديانات السماوية الثلاث، لمناجاة المولى عز وجل.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المشروعات الكبرى والتى تقوم بها وزارة الإسكان مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة تأتى اتساقا مع المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين التاريخية والروحانية، حيث تجلى الله سبحانه وتعالى للجبل، وكلم سيدنا موسى عليه السلام، كما تضم جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذى يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم، وتعد المدينة ملتقى للديانات السماوية الـثلاث، وتقع فى قلب محمية طبيعية، مما جعلها منطقة فريدة من نوعها على مستوى العالم.

وقال إنه تجرى أعمال تطوير مركز البلدة التراثية (تطوير المسجد القائم، وتطوير المحال القائمة، وإضافة محال جديدة، وتحويل المنطقة إلي منطقة سياحية تراثية للمشاة فقط تناسب طابع المدينة).

كما تشمل المشروعات، تطوير منطقة البيوت البدوية شاملة تنسيق الموقع وإنشاء مركزين للخدمات، وتطوير منطقة وادى الدير، وإنشاء المنطقة السكنية الجديدة، حيث سيتم إضافة وحدات سكنية وخدمات لاستيعاب الكثافة السكنية المتوقعة للمدينة بعد التنمية، بجانب تنفيذ أعمال تنسيق الموقع بمسار المشاة الرئيسي بوادي الأربعين من مركز الزوار حتي مركز المدينة، وأعمال شبكات الطرق للحركة الآلية وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق، وأعمال الوقاية من السيول، وتشمل معالجة مخرات السيول التي تم مراعاة مساراتها في تصميم المخطط العام للمدينة بحيث تصبح عنصراً إيجابياً ضمن شبكة المسارات وتنسيق الموقع بالمدينة.



العمل-فى-المشروع



العمل-يتواصل



تطوير-سانت-كاترين