البابا تواضروس الثانى يستقبل مجلس كنيسة العذراء بالشروق

كتب محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة، مجلس كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بمدينة الشروق، حيث عرضوا على قداسته مشروعى الكنيسة والمدرسة الجديدتين المزمع إنشاؤهما فى مدينة الشروق، وبارك قداسة البابا المشروعين متمنيًا للمجلس وللخدمة فى مدينة الشروق النمو والثبات.

وفى سياق متصل، شهد قداسة البابا تواضروس الثانى الأسبوع الماضى الاحتفال الذى أقامته الكلية الإكليريكية والمعاهد اللاهوتية بإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية بمناسبة اليوبيل الذهبى للسيامة الأسقفية للأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية، والتى تمت فى 12 ديسمبر 1971.

وتضمن الاحتفال، الذى أقيم فى كرمة القديس مارمرقس بمقر المطرانية فى دمنهور، افتتاح قداسة البابا ونيافة الأنبا باخوميوس تجديدات مبنى الكلية الإكليريكية ومبنى الضيافة، إلى جانب كلمات لقداسة البابا، ونيافة الأنبا باخوميوس، والدكتور جرجس صالح المدرس بالكلية.

وعرض فيلم تسجيلى عن الإكليريكية بعنوان "المعلم الكاروز" واختُتِم بتكريم عدد من أوائل وخريجى عدد من المعاهد الكنسية بالإيبارشية.