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الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر يطلق نداءً لجمع 20 مليون فرنك سويسري.. اعرف السبب

الأحد، 19 ديسمبر 2021 12:39 م
الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر يطلق نداءً لجمع 20 مليون فرنك سويسري.. اعرف السبب اعصار - ارشيفيه
كتبت : هند المغربي

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أطلق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر نداءً طارئًا لجمع 20 مليون فرنك سويسري لتمويل الإغاثة العاجلة وجهود الإنعاش على المدى الطويل لما يقدر بنحو 400 الف شخص.

جاء ذلك على خلفيه إعصار راي الذى ضرب شرق الفلبين الخميس الماضي وتسبب في غمر عدد من  البلدات والمدن في جميع أنحاء البلاد.

ريتشارد جوردون رئيس الصليب الأحمر الفلبيني "يحتشد الفلبينيون بشجاعة، ولكن بعد خسارة كل شيء في هذه العاصفة، سيمكن الدعم الدولي مئات الآلاف من الناس من إعادة بناء منازلهم وسبل عيشهم المهلكة، يعد إعصار راي أحد أقوى العواصف المسجلة التي ضربت جنوب الفلبين وتسببت العاصفة الشديدة في حدوث فيضانات واسعة النطاق لملايين الأشخاص المتضررين بشدة من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء كوفيد-19.

قال رئيس مكتب الفلبين في الاتحاد الدولي، ألبرتو بوكانيجرا: تصف فرق الصليب الأحمر الدمار الواسع النطاق في المناطق الساحلية. سيكون طريقًا طويلًا وصعبًا على الناس لإعادة البناء وإعادة حياتهم إلى المسار الصحيح.

وأضاف " إن نداء الطوارئ الذي أطلقناه لدعم الصليب الأحمر الفلبيني سيمكن من الإغاثة والمساعدة على المدى الطويل. نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لزيادة الدعم بشكل عاجل حيث يتضح المدى الكامل للكارثة ".

ووفق الاتحاد الدولى " يضرب الفلبين حوالي 20 إعصارًا سنويًا ، حيث يؤدي تغير المناخ إلى تكثيف مخاطر حدوث عواصف أكثر قوة وتكرارًا.

 


الأمم المتحدة

الفلبين

راى

إعصار

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