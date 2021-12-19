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الأرصاد: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الليلة ومتوسطة على القاهرة الكبرى

الأحد، 19 ديسمبر 2021 05:52 م
الأرصاد: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الليلة ومتوسطة على القاهرة الكبرى أمطار
إبراهيم حسان

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قال إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهية الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد موجة شديدة من التقلبات الجوية اعتبارا من غدا الإثنين، حيث تنخفض الرؤية على الطرق السريعة والصحراوية، كما بدأت حاليا موجة من الأمطار على السواحل الشمالية ومطروح وكفر الشيخ ومن المتوقع أن تزيد خلال الساعات المقبلة، مصحوبة بالبرق والرعد وحبات من البرد.

أضافت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن موجة الأمطار ستمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن الصعيد، اعتبارا من هذه الليلة، وستكون متوسطة الشدة على القاهرة، وقد تكون مصحوبة ببرق ورعد، مردفه: "هذه الليلة ستكون درجة الحرارة 7 درجات على القاهرة الكبرى، و2 تحت الصفر بمنطقة سانت كاترين ووسط سيناء".

وأوضحت أن الأحوال الجوية ستتحسن اعتبارا من الثلاثاء المقبل، لذا يفضل ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتناول المشروبات الدافئة على مدار اليوم، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، وبكمامات طوال الوقت، والقيادة بحرص على الطرق السريعة.


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ايمان شاكر

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