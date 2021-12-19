الأردن يؤكد ضرورة تقديم الدعم الإنسانى العاجل للشعب الأفغانى

كتب أحمد جمعة

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، الأحد، ضرورة تقديم الدعم الإنسانى العاجل للشعب الأفغانى، جاء ذلك خلال مشاركته فى أعمال الدورة الاستثنائية السابعة عشرة لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى بشأن الوضع الإنسانى فى أفغانستان، والمنعقدة فى إسلام آباد، حيث أشاد باسم مجموعة المجموعة العربية فى منظمة التعاون الاسلامى باستضافة باكستان للدورة ومبادرة السعودية الدعوة لها.

وعلى هامش الاجتماع، التقى الصفدى بوزير الخارجية الكويتى الشيخ أحمد ناصر المحمد الصُّباح، وبحث معه سبل تطوير العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين.

والتقى أيضا، وزير الخارجية البحرينى عبداللطيف بن راشد الزيانى فى إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكتين الشقيقتين.

التقى الصفدى أيضا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة فى حالات الطوارئ مارتن جريفيث، حيث بحثا التعاون الثنائى فى المجالات الإنسانية.

كما التقى وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشى، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية.

ويعقد ممثلو 57 دولة إسلامية الأحد فى العاصمة الباكستانية، اجتماعا استثنائيا مخصصا للأزمة الإنسانية فى أفغانستان، يشكل أيضا اختبارا دبلوماسيا لقادة طالبان.

وهذا الاجتماع لدول منظمة التعاون الإسلامى هو أول مؤتمر كبير بشأن أفغانستان منذ سقوط الحكومة السابقة فى أغسطس الماضى.

وبعد عودة طالبان إلى السلطة، جمد المجتمع الدولى مليارات الدولارات من المساعدات والأصول، ما يهدد بأزمة إنسانية كبيرة مع اقتراب فصل الشتاء فى الدولة التى يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة.