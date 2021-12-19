الآثار الجانبية للباراسيتامول.. تعرف على أعراض تناول الجرعة الزائدة

كتبت إيناس البنا

يعمل الكثير من الأشخاص في موسم البرد على تناول الباراسيتامول لتخفيف أعراض أعراض البرد، حيث يستخدم الباراسيتامول للعديد من الأمراض، سواء كان ذلك نتيجة مرض أو إصابة ؛ لكن الكثير من الباراسيتامول يمكن أن يكون ضارًا بالنسبة لك.

يمكن أن يكون الباراسيتامول، مثل الكثير من الأشياء الأخرى التي تساعدك، سيئًا إذا تناولت الكثير منه، ووفقا لتقرير موقع " express"، يمكن أن يؤثر عليك أيضًا إذا تناولته في نفس الوقت مع دواء آخر وكان رد فعلهم في معدتك.

في حالة حدوث جرعة زائدة أو حدوث رد فعل سلبي ، فمن المفيد دائمًا معرفة ما سيحدث إذا قمت بذلك ، يمكنك طلب المساعدة وإصلاح الضرر.

تتشابه أعراض رد فعل سلبي تجاه الباراسيتامول مع الأعراض التي قد تتعرض لها إذا كنت مصابًا بنزلة برد، فإذا كنت مصابًا بنزلة برد في ذلك الوقت ، فقد لا يكون هذا مفيدًا تناول الباراسيتامول ؛ لكن هناك علامات أخرى، وتشمل البراز الدموي أو الأسود (البراز) أو البول الدموي أو العكر.

قد تشعر أيضًا بألم في أسفل ظهرك وتحدد بقعًا حمراء على جلدك، علاوة على ذلك ، يمكن أن يكون لديك طفح جلدي أو خلايا أو حكة شديدة.

تقول Mayo Clinic أن هذه كلها بعض التفاعلات الضارة المحتملة للباراسيتامول.

تشمل ردود الفعل السلبية الأخرى

• تقرحات أو بقع بيضاء على الشفاه أو فمك.

• انخفاض مفاجئ في كمية البول

• نزيف غير عادي أو كدمات

• إرهاق أو ضعف غير عادي

• اصفرار العينين أو الجلد

في بعض الأحيان ، قد لا يكون لديك رد فعل سلبي ، قد يكون أنك تناولت جرعة زائدة.

تشمل أعراض الجرعة الزائدة:

• إسهال

• زيادة التعرق

• فقدان الشهية

• الغثيان و / أو القيء

• تقلصات المعدة

• تورم أو ألم في الجزء العلوي من البطن