اعرف مصير 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى المطرية

كتب سليم على

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل عقار فى منطقة المطرية، وحرر محضر بالواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

وفى التفاصيل أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 أشخاص حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه "مستأجر لأحدهم"، وعثر بداخله على "حفـرة قطرها 4 متر بعمق 10 أكتار - أدوات تنقيب ".

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :

قال بسام حواش المحامى، أن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه. وأضاف حواش، أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.