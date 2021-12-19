استقرار أسعار الذهب اليوم فى مصر.. وعيار 21 يسجل 788 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد استقرارا ملحوظا عند نفس مستويات أمس، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وتوقف التداول على الذهب في مصر والبورصة العالمية، ويسجل الذهب الآن في مصر 788 جنيها لعيار 21 وهو الأكثر تداولاً في البلاد.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 675 جنيها.

عيار 21 سجل 788 جنيها.

عيار 24 سجل 900.75 جنيه.

الجنيه الذهب 6304 جنيهات.

أسعار الذهب أمس السبت في مصر شهدت تراجعا بحوالي 4 جنيهات، وذلك على خلفية هبوط السعر العالمي للذهب من 1808 دولار إلى 1798 دولار، قبل ساعات قليلة من إغلاق التداول، بعد تعرض الذهب لضغط من عودة الدولار للصعود.

كانت أسعار الذهب على مدار يومي الأربعاء والخميس سجلت صعود متكرر، مدعوم بضعف الدولار وقتها، بعدما أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تقليص برنامجه لشراء السندات، الأمر الذي تسبب في تراجع الدولار وقتها، ومن ثم حدثت عدة ارتفاعات في أسعار الذهب بالبورصات العالمية إلى مستويات دفع الأسعار فوق 1800 دولار.

الذهب وصل إلى نقطة سعرية تقريبًا هي الأعلي خلال شهر ديسمبر 2021، إذ حقق المعدن قفزة اقتربت من حاجز 2%، لتسجل أوصنة الذهب في منتصف جلسات التداول يوم الجمعة إلى 1810 دولار، ثم أخذ الذهب رحلة هبوط بعد أن بدأ الدولار في التعافي مجددا عقب تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالاتجاه لتقليص برامج الدعم.