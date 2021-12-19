اليوم السابع
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الأحد، 19 ديسمبر 2021 02:07 م
أكرم القصاص
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ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر منحدر فى وسط الصين لـ 4 قتلى

الأحد، 19 ديسمبر 2021 12:44 م
ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر منحدر فى وسط الصين لـ 4 قتلى انهيار جسر - صورة أرشيفية
أ ش أ

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لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون؛ إثر انهيار جسر منحدر في مدينة أتشو بمقاطعة هوبي بوسط الصين.

وأفاد قطاعا النقل والشرطة في المقاطعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية اليوم الأحد، بأنه عندما انهار جزء من الجسر المنحدر الممتد عبر طريق سريع سقطت 3 شاحنات كانت على الجسر وتحطمت سيارة تحت الجسر المنهار الذي كان يحمله عمود واحد، ما أدى إلى إغلاق حركة المرور في الاتجاهين على الطريق السريع.

وأظهر تحقيق أولي أن شاحنة ذات حمولة زائدة يبلغ وزنها 198 طنا انفصلت إلى قطعتين عند سقوطها، ما أدى إلى سقوط مركبتين أخريين معها.


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جسر

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