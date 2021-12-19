اليوم السابع
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الأحد، 19 ديسمبر 2021 05:05 م
أكرم القصاص
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ارتفاع حصيلة انفجار تسريب غاز جنوبى باكستان إلى 17 قتيلا

الأحد، 19 ديسمبر 2021 04:55 م
ارتفاع حصيلة انفجار تسريب غاز جنوبى باكستان إلى 17 قتيلا انفجار - أرشيفية
أ ش أ

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ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الضخم الذي هز مدينة كراتشي الواقعة جنوبي باكستان، إثر انفجار بأحد أنابيب الغاز الرئيسية في المدينة، إلى 17 قتيلًا.


وقال سرفراز نواز شيخ أحد ضباط الشرطة البارزين - حسبما أفادت وكالة الأنباء الباكستانية اليوم الأحد إن حصيلة قتلى الانفجار الذي وقع أمس ارتفعت اليوم الأحد بعد وفاة بعض المصابين متأثرين بجراحهم خلال الساعات الأولى من اليوم، مشيرا إلى أنه قد يُلقى باللوم في خسائر الأرواح والممتلكات الناجمة من الحادث على أخطاء بشرية بشأن بناء المجاري.


وأوضح مختار ابرو أحد المسئولين المحليين أن الانفجار أسفر عن إلحاق أضرار ببنك مبني فوق المجاري، ويعد المبنى واحدًا من بين عدة مباني أُصدر لها أمر بالإخلاء بعد انتهاك قوانين البناء، مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة المباني المخالفة خلال الأسابيع المقبلة.


يذكر أن الحصيلة الأولى للانفجار الذي وقع أمس كانت 15 قتيلا و16 مصابا.


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