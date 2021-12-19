احتفالات جزائريين فى فرنسا بـ"كأس العرب" تتحول لشغب وأعمال عنف (فيديو)

شهدت عدة مناطق فى باريس منذ قليل حالة الهرج والمرج بعد فوز منتخب الجزائر لكرة القدم بكأس العرب، بعد فوزها فى مبارتها أمام تونس، حيث خرج مئات الجزائريين للإحتفال بالفوز ومن ثم تعطلت حركة المرور تكدست السيارات فى الشوارع ممما دفع قوات الشرطة الفرنسية للتدخل لإحتواء الموقف.
PARIS - Sur les #ChampsElysées, les forces de l’ordre tentent de contenir les supporters sur les trottoirs. #FIFAArabCup2021 #ALGTUN #Algerie #AlgerieTunisie pic.twitter.com/69xC3VqmCJ— Clément Lanot (@ClementLanot) December 18, 2021
وبعد دقائق من تدخل قوات الشرطة الفرنسية تحولت الإحتفالات فى شوارع باريس وخاصة جادة الشانزليزيه إلى ساحة معارك وأعمال عنف بين قوات الامن ومشجعى المنتخب الجزائرى.
وكانت الشرطة الفرنسية نشرت عناصرها في محيط ومداخل الشانزلزيه تحسبا للاحتفالات التي ستعقب المباراة النهائية لكأس العرب بين الجزائر وتونس.
PARIS - La situation dégénère après une interpellation de la BRAVM. Tensions. #FIFAArabCup2021 #ALGTUN #Algerie #AlgerieTunisie https://t.co/sZTzrdwUOG pic.twitter.com/IHI5Vvid2a— Clément Lanot (@ClementLanot) December 18, 2021
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