اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 ديسمبر 2021 01:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

احتفالات جزائريين فى فرنسا بـ"كأس العرب" تتحول لشغب وأعمال عنف (فيديو)

الأحد، 19 ديسمبر 2021 01:12 ص
احتفالات جزائريين فى فرنسا بـ"كأس العرب" تتحول لشغب وأعمال عنف (فيديو) الشرطة الفرنسية
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت عدة مناطق فى باريس منذ قليل حالة الهرج والمرج  بعد فوز منتخب الجزائر لكرة القدم بكأس العرب، بعد فوزها فى مبارتها أمام تونس، حيث خرج مئات الجزائريين للإحتفال  بالفوز ومن ثم تعطلت حركة المرور تكدست السيارات فى الشوارع ممما دفع قوات الشرطة الفرنسية للتدخل لإحتواء الموقف.

وبعد دقائق من تدخل قوات الشرطة الفرنسية تحولت الإحتفالات فى شوارع باريس وخاصة جادة الشانزليزيه إلى ساحة معارك وأعمال عنف  بين قوات الامن ومشجعى المنتخب الجزائرى.

وكانت الشرطة الفرنسية نشرت عناصرها في محيط ومداخل الشانزلزيه تحسبا للاحتفالات التي ستعقب المباراة النهائية لكأس العرب بين الجزائر وتونس.

 

فرنسا

الجزائريين فى فرنسا

كاس العرب

عنف فى فرنسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة