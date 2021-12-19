إيران تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلنت السلطات الصحية فى إيران تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون، وقال رئيس مركز إدارة الأمراض المعدية بوزارة الصحة الإيرانية محمد مهدي كويا: تم تسجيل أول حالة للإصابة بـ أوميكرون المتحور الجديد لفيروس كورونا لمسافر إيراني وصل حديثاً من إحدى دول الجوار وفقا للتليفزيون الإيرانى.

من جانبه أكد رئيس مركز العلاقات العامة والمعلومات بوزارة الصحة الإيرانية محمد الهاشمي، إنه تم رصد حالة إصابة بفيروس أوميكرون كورونا في إيران.

وقال الهاشمي، إنه تمت مناقشة وضع بروتوكولات صحية جديدة في الاجتماع الطارئ اليوم فى اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

وأضاف أن أعضاء الاجتماع شددوا على ضرورة استخدام الكمامة والتطعيم خاصة لتلقي الجرعة الثالثة من اللقاح واتباع البروتوكولات الصحية.