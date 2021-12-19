إغلاق محور الشهيد باسم فكرى لأعمال الدهانات بدءا من الخميس المقبل

قنا صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، غلق محور الشهيد باسم فكري، اعتبارا من الخميس المقبل، وذلك لأعمال الدهانات وتثبيت العلامات الإرشادية ولحين انتهاء أعمال الصيانة.

وتفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، محور الشهيد باسم فكرى والذى يعد أحد مشروعات الطرق القومية الهامة التى ستحقق إضافة كبيرة ونقلة نوعية فى كل المجالات خاصة فى مجال ربط شبكات الطرق وتسيير حركة النقل مما يدفع عجلة الاستثمار بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أن المحور يمتد بطول 19 كم وعرض 21 مترا وحارتان مروريتان بعرض 7.2 متر ورصيف للمشاة بعرض 2.5 م لكل اتجاه، ويشمل 30 عملًا صناعيًا بواقع 14 كوبرى و16 نفقا، مما يساهم فى حل مشكلة التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، بتكلفة مالية حوالى مليار و500 مليون جنيه.

وأشار الداودى إلى أن المحور يساهم فى تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحراوى الغربي، بالإضافة إلى تنمية حركة السياحة والحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية والتى تقوم بنقل المواطنين وبضائعهم من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس، كما سيحقق نقلة تنموية ضخمة للمحافظة حيث يربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية المارة بالمحافظة.