اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ربع نقل وتوك توك بعربة كارو بالغربية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 10:14 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ربع نقل وتوك توك بعربة كارو بالغربية حادث تصادم - ارشيفيه
الغربية مصطفى عادل

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أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ربع نقل بتوك توك وعربة كارو على طريق الطالبية قصر بغداد مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري على طريق الطالبية قصر بغداد.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ربع نقل بتوك توك وعربة كارو، أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


مدير أمن الغربية

كفر الزيات

حادث مروري

محافظة الغربية

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