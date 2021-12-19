إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق المناشى بالجيزة

كتب ـ عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

أصيب 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أعلى طريق المناشي في الجيزة، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من الوراق اتجاه منشأة القناطر، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق المناشي بالجيزة بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.