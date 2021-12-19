إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق المناشى بالجيزة

أصيب 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أعلى طريق المناشي في الجيزة، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من الوراق اتجاه منشأة القناطر، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق المناشي بالجيزة بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ظهور الشبورة خلال الأيام المقبلة، مما يؤدى إلى إعاقة الرؤية لعدد من الطرق السريعة، مما يدفع الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور، للقيام بنشر سيارات الإغاثة بالطرق حرصا على سلامتهم لمنع وقوع الحوادث، ويقوم رجال المرور بأعمال تفويج ببعض المحاور، عن طريق تجميع عدد من السيارات مع خفض السرعة وتسبقهم سيارة فنار تابعة للإدارة، لحين توصيلهم إلى نهاية الطريق، واستكمال الرحلة حتى الوصول إلى الأماكن التى يقصدونها أعلى الطريق.
وتكون طريقة التفويج التى تستخدمها الإدارة العامة للمرور بتجميع السيارات بالطرق وتقوم سيارتان عليهما فنار بإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبا لوقوع حوادث تصادم ويقوم رجال المرور بتهدئة السيارات، لعدم وقوع حوادث، وتتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية، كما تقوم كاميرات الغرفة بمراقبة جميع المحاور، تحسبا لوقوع أى مصادمات وسيتم الانتقال إليها بشكل سريع.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، بالطرق السريعة، وقامت الإدارة العامة للمرور بتكثيف تواجد الخدمات، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق منعا لوقوع الحوادث.
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