إصابة فتاة فى انهيار سقف بمنزل قديم وسط الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت منطقة محرم بك وسط الإسكندرية انهيار سقف عقار قديم بشارع "الكرمانى" متفرع من شارع عرفان، وتسبب فى إصابة فتاة تبلغ من العمر 25 عاما بكسور، وقد تلقت غرفة عمليات حى وسط بلاغ بانهيار سقف عقار وسط الإسكندرية، وانتقل مسؤلو الحى إلى العقار محل الواقعة، وتبين سقوط سقف الطابق الثانى وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وقال يحيى زكريا سكرتير عام الحى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم إخلاء العقار وجار العرض على اللجنة الخاصة بالعقارات الآيلة للسقوط للبت بشأنه، وأنه بالمعاينة تبين أن العقار مكون من دور أرضى ودور علوى مقسم إلى حجرات والانهيار وقع فى إحدى تلك الحجرات، مؤكدا على إصابة الفتاة كانت طفيفة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.