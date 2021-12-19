اليوم السابع
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إخلاء سبيل 6 متهمين بتدابير احترازية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 12:46 م
إخلاء سبيل 6 متهمين بتدابير احترازية الوايت نايتس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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قررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل 6 متهمين بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات فئ القضية رقم 751 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمتهمين فيها بالانضمام لرابطة مشجعى نادى الزمالك الوايت نايتس.

 

المتهمون الصادر قرار بإخلاء سبيلهم احتياطيًا، أسندت النيابة إليهم الانتماء لمجموعة أولتراس الوايت نايتس، واستعراض القوة والتلويح بالعنف وإلحاق الضرر بالمجنى عليهم وتعريض حياتهم للخطر.

 

يشار إلى أن النيابة العامة، أمرت سابقا بحبس عدد من مشجعى نادى الزمالك، على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بمشاركة آخرين فى رابطة الوايت نايتس، ووجهت النيابة للمتهمين فى القضية تهمة المشاركة مع آخرين فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية.


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