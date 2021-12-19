اليوم السابع
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الأحد، 19 ديسمبر 2021 10:05 م
أكرم القصاص
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إحباط محاولة لاستهداف أرتال دعم لوجستي في بابل وسط العراق

الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:01 م
إحباط محاولة لاستهداف أرتال دعم لوجستي في بابل وسط العراق المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول
أ ش أ

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أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، إحباط محاولة لاستهداف أرتال للدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في بابل وسط العراق.
 
وقال رسول - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة بابل من إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين احدهما ضد الدروع معدة للتفجير على الطريق السريع فوق جسر 16 يسمى جسر قاعدة (كالسو) في قضاء (كوثا) والثانية في قاطع (الشوملي)".
 
وأشار إلى إنه "تم تفجير إحداها موقعيا وتفكيك الأخرى ورفعها من قبل خبير المتفجرات".

العراق

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يحي رسول

بابل

مدينة بابل العراقية

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