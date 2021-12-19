إحالة رئيس مأمورية ضرائب طنطا ثالث للمحاكمة التأديبية لارتكاب مخالفات مالية

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة الإدارية، إحالة رئيس مأمورية ضرائب طنطا ثالث مدير شئون الفحص ومأمور ضرائب وأخرين، للمحاكمة التأديبية، لإرتكابه مخالفات مالية وإدارية، ترتب عليها الإضرار بالمال العام. وشمل أمر الإحالة الصادر من النيابة الإدارية، في القضية رقم 131 لسنة 63 قضائية عليا، كلًا من مأمور فحص ضريبي بمأمورية ضرائب طنطا ثالث، ومدير شئون الفحص الضريبي بالمأمورية، و رئيس المأمورية.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المحالين بوصفهم السابق وبدائرة عملهم، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القرارات والتعليمات المنظمة للعمل حال كونهم أعضاء اللجنة الداخلية بالمأمورية.

وأوضحت التحقيقات أن المحالين خالفوا القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015، والكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2015، حال محاسبة الممولة " إ، أ"، ملف ضريبي رقم 5/43/111/1215/ 5، عن ثلاثة أعوام باللجنة الداخلية المنعقدة عن النشاط الإستيرادي مما أدى إلى وجود فروق ضريبية مستحقة للدولة بمبلغ 28175 جنيهًا.

وتبين من التحقيقات أنهم خصموا نسبة 97.5% عن عمولة التوزيع للغير من القطاع الخاص كتكلفة للحصول عليها عن عامين، رغم كون تلك العمولة صافية مما أدى إلى فوات تحصيل فروق ضريبية مستحقة للدولة تقدر جملتها بمبلغ 29250 جنيهًا بالمخالفة لأقوال وكيل الممول.

كما قام المحالين المذكورين عاليه بخصم تكلفة عمولة التوزيع من شركة المطاحن، حال كون إيراد العمولة صافي طبقًا لعقد التوزيع بالعمولة بين شركة المطاحن والممول وورودها ضمن الإقرارات الضريبية للممول عن ثلاثة أعوام، مما أدى إلى فوات تحصيل فروق ضريبية مستحقة للدولة تقدر جملتها بمبلغ 79318 جنيهًا.

واوضحت التحقيقات أن المحالين خصموا 97.4% في عام واحد، و97.5 في عامين آخرين من إيراد فوارغ النخالة رغم كونه إيراد صافي طبقًا لإقرارات الممول الضريبية خلال الثلاثة أعوام، مما أدى إلى فوات تحصيل فروق ضريبية مستحقة للدولة تقدر جملتها بمبلغ 465751 جنيهًا. وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفون الثلاثة للمحاكمة التأديبية.