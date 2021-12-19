اليوم السابع
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إحالة المتهم بتصوير السيدات داخل محل العمرانية للجنايات

الأحد، 19 ديسمبر 2021 11:33 ص
إحالة المتهم بتصوير السيدات داخل محل العمرانية للجنايات محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت جهات التحقيق بإحالة صاحب محل العمرانية المتهم بتصوير السيدات لمحكمة الجنايات.
 
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بواقعة محل ملابس العمرانية، توصلت إلى أن المتهم اعتاد تصوير الفتيات، من خلال كاميرا سرية مثبتة في ثقب أحدثه بشكل عمودي بحائط غرفة البروفات، وألقت القبض عليه.
 
وعقب التحفظ على هاتف وجهاز لاب توب المتهم بواقعة محل ملابس العمرانية، تبين احتوائه على عدد كبير من الصور والفيديوهات المصورة لفتيات عاريات داخل غرفة البروفة، كما تبين افتتاح المتهم المحل الخاص به منذ 3 سنوات، وأن زبائنه من السيدات بسبب طبيعة عمله في ملابس النساء.

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محكمة الجنايات

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العمرانية

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