اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أ ش أ: قرار جمهورى بنقل قاضى بمحكمة دمياط إلى وظيفة غير قضائية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 12:53 م
أ ش أ: قرار جمهورى بنقل قاضى بمحكمة دمياط إلى وظيفة غير قضائية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 603 لسنة 2021 بنقل إسلام عبد المعز يوسف القاضي بمحكمة دمياط الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفته الحالية .

نشر القرار في الجريدة الرسمية .

 


محكمة دمياط

الرئيس عبد الفتاح السيسى

وزارة التموين

إسلام عبد المعز يوسف

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