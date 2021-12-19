أ ش أ: قرار جمهورى بنقل قاضى بمحكمة دمياط إلى وظيفة غير قضائية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 603 لسنة 2021 بنقل إسلام عبد المعز يوسف القاضي بمحكمة دمياط الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفته الحالية .
نشر القرار في الجريدة الرسمية .
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 603 لسنة 2021 بنقل إسلام عبد المعز يوسف القاضي بمحكمة دمياط الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفته الحالية .
نشر القرار في الجريدة الرسمية .
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