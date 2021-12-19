أطعمة غنية بفيتامين هـ .. منها الفول السودانى واللوز

كتب - محمود جلال

فيتامين هـ هو أكثر الفيتامينات شيوعًا، بسبب الفوائد الصحية العديدة التي تقدمها وهو من الفيتامينات الأخرى التي يجب اعتبارها ضرورية ، لأن مفيدة لصحى الجسم بكشل عام و للبشرة والعين بشكل خاص، ولكن هناك العديد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين (هـ) والتي يمكن إضافتها بسهولة إلى نظامك الغذائي وفوائد الصحية، وفقا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

فوائد فيتامين هـ:

مناعة أقوى: يساهم فيتامين (هـ) بالتساوي في بناء مناعة أقوى، يحتوي فيتامين هـ على مضادات الأكسدة لتعزيز الاستجابة المناعية لجسم الإنسان إلى جانب ذلك ، يمنع هذا أيضًا تلف الخلايا الذي يسبب الأمراض المزمنة.

الصحة المعرفية: مفيدة في تعزيز الوظائف الإدراكية، هذا يمكن أن يمنع مشاكل الذاكرة.

رؤية أفضل : سوف تشكرك عيناك إذا قمت بإضافة فيتامين هـ إلى نظامك الغذائي، لأنه ثبت أن هذا الفيتامين يحارب فقدان البصر المرتبط بالعمر ويحسن صحة العين على المدى الطويل.

قائمة الأطعمة التي تحتوي على فيتامين هـ لوز : إذا كنت تستهلك حفنة من اللوز يوميًا بأي شكل من الأشكال سواء كانت مكسرات أو زبدة اللوز أو حليب اللوز ، يمكنك الحصول على نصف احتياجاتك اليومية من فيتامين هـ ، كما ستوفر لك فوائد صحية أخرى بما في ذلك فقدان الوزن وتحسين صحة القلب. الفول السوداني : غني أيضًا بفيتامين هـ إذا كنت تتناوله يوميًا ، فلا داعي للقلق بشأن استهلاك ،يمكنك تناول زبدة الفول السوداني اللذيذة والصحية، فقط تأكد من عدم احتوائه على مواد مضافة أو سكر صناعي.

الفول السوداني الأسماك: مفيدة للصحة وكلنا يعلم ذلك لكن بالحديث عن فيتامين هـ، فإن سمك السلمون الأطلسي يحتوي على أعلى يليه تراوت قوس قزح، ستؤدي إضافتها أيضًا إلى زيادة كمية أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تقدم فوائد صحية استثنائية.