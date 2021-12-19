"أسماء الله فى العهد القديم" فى رسالة دكتوراه بمعهد الدراسات القبطية

كتب ـ محمد الأحمدى

ناقش قسم العلوم اللاهوتية بمعهد الدراسات القبطية السبت الماضي، رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث القس بولس رفعت رمزي، إيبارشية ببا والفشن، وموضوعها "أسماء الله في العهد القديم وتطورها التاريخي عبر الإعلان الكتابى".

وبعد المناقشة العلمية حصل الباحث على درجة الدكتوراه في العلوم اللاهوتية بتقدير ممتاز.

يذكر أنه بعد مناقشة هذه الرسالة بلغ عدد الرسائل التى نوقشت بمعهد الدراسات منذ نشأته إلى الرقم 100، وهي أيضًا رسالة الدكتوراه العاشرة بقسم العلوم اللاهوتية.