أتربه وعواصف وأمطار وثلوج.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد حتى الأربعاء المقبل، حيث تشهد البلاد حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية اليوم وغدا، ليسود طقس بارد نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب البلاد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- الأحد 19 ديسمبر 2021:

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الرؤية الأفقية تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس .

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا "السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط".

أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا على الغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية ومدن القناة على فترات متقطعة.

اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2: 4 متر .

- الإثنين 20 ديسمبر 2021:

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الرؤية الأفقية قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق من شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس .

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا "السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد".

أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا "الغربية والشرقية والمنوفية" ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 70: 75 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 4: 5 متر .

- الثلاثاء 21 ديسمبر 2021:

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- من الأربعاء 22 ديسمبر إلى الجمعة 24 ديسمبر :

شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة