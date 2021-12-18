NPR: متغير أوميكرون أقل حدة فى جنوب أفريقيا من أمريكا.. وقلق بنيويورك

كتبت رباب فتحى

قالت إذاعة "NPR" الأمريكية، إن الباحثين وجدوا أن مواطنى جنوب أفريقيا المصابين بمتغير أوميكرون، فى المتوسط، أقل احتمالًا أن ينتهى بهم المطاف فى المستشفى، ويبدو أيضًا أنهم يتعافون بسرعة أكبر من المرض، مقارنة بالمتغيرات الأخرى.

ومع ذلك، كما أشار العديد من العلماء، فإن الأدلة الواردة من جنوب إفريقيا قد تكون مضللة، حيث يختلف تأثير متغير كورونا "أوميكرون" فى الولايات المتحدة. ويبدو أنه المتغير أقل حدة فى جنوب إفريقيا، وفقا لتقرير الإذاعة.

ومن ناحية أخرى، ألقت شبكة "سى أن إن" الأمريكية أن ولاية نيويورك سجلت أعلى عدد من حالات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى يوم واحد الخميس الماضى بـ 21027 حالة، وفقًا للبيانات الصادرة أمس الجمعة.

وكشفت بيانات نيويورك أيضًا أن حالات كورونا الإيجابية فى الولاية قفزت بنسبة 154% فى أقل من أسبوع.

وكان الارتفاع السابق فى 14 يناير عندما تم الإبلاغ عن 19، 942 حالة جديدة.

وقالت حاكمة نيويورك كاثى هوشول الخميس فى بيان صحفي: "يجب ألا نلقى الضوء على موجة الشتاء التى نواجهها، ويجب أن نستمر فى تشجيع كل شخص نعرفه على التطعيم، والحصول على جرعة معززة، وارتداء قناع".

لا تزال حالات دخول المستشفيات المرتبطة بكورونا منخفضة نسبيًا. وأبلغت الولاية يوم الجمعة عن 3839 حالة دخول للمستشفى مقارنة بـ 8088 حالة فى 14 يناير وفقا لبيانات الولاية.

وفى ذروته فى منتصف أبريل 2020، وصل إجمالى عدد دخول المستشفيات فى نيويورك إلى ما يقرب من 19000.

ويأتى الكشف عن البيانات فى الوقت الذى أبلغت فيه مدينة نيويورك عن تضاعف معدل الإيجابية من اختبارات البى سى ار خلال فترة أربعة أيام. يقول مفوض الصحة فى مدينة نيويورك أن الحالات تضاعفت ثلاث مرات فى الشهر الماضي.

وقال مسئول صحى كبير، إن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات حول شدة أوميكرون.