اليوم السابع
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ولاية نيويورك تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ تفشى الوباء

السبت، 18 ديسمبر 2021 04:00 ص
ولاية نيويورك تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ تفشى الوباء حاكمة نيويورك كاثى هوشول
كتب محمد جمال

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أعلنت حاكمة نيويورك كاثى هوشول، أن الولاية سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة بكورونا في يوم واحد منذ تفشى الوباء، حيث تجاوز عدد الإصابات الـ21000 حالة يوم الخميس، ووفقا لوزارة الصحة بالولاية، فإن حوالى 8% من جميع اختبارات كوفيد كانت إيجابية، أى ما يعادل تقريبا ضعف المعدل المسجل قبل أيام.

وقالت هوشول في بيان صحفى الجمعة: "زيادة حالات الإصابة بكوفيد -19 في فصل الشتاء تذكير بأن الوباء لم ينته بعد ويجب علينا أن نحرص بشكل أكبر على الحفاظ على سلامتنا وسلامة الآخرين".

ويأتى أحدث تقرير في الوقت الذى تكافح فيه الولايات المتحدة الحالات المتزايدة الناجمة عن متغير "دلتا" بينما ينتشر متغير "أوميكرون" المكتشف حديثا بسرعة.

وشكل متحور "أوميكرون" نسبة 13.1٪ من جميع حالات كوفيد في نيويورك ونيوجيرسي الأسبوع الماضي، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت ولاية نيويورك أنه تم إعطاء أكثر من 129 ألف جرعة لقاح ضد كورونا في يوم الخميس.

يذكرأن، سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 125,503 إصابات ‏جديدة، و 1,842 وفاة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).‏

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 50,181,003 ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 797,877.‏


نيويورك

كورونا

أوميكرون

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