اليوم السابع
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وكيل تعليم الغربية يشارك فى حفل تسليم جائزة المدرسة الدولية لـ 9 مدارس

السبت، 18 ديسمبر 2021 01:40 م
وكيل تعليم الغربية يشارك فى حفل تسليم جائزة المدرسة الدولية لـ 9 مدارس وكيل تعليم الغربية يشارك في حفل تسليم جائزة المدرسة الدولية
الغربية - عادل ضرة

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شارك ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فى حفل تسليم "جائزة المدرسة الدولية"، والذى يقام بمسرح مدرسة مجمع الملك فهد النموذجى بالحى السادس بالقاهرة، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والمجلس الثقافى البريطانى، حيث حصلت 4مدارس؛ ميت حبيش القبلية الابتدائية، الشهيد الرائد محمد أحمد خلاف 2، سبطاس للتعليم الأساسى، الشيخ محمد أبو العلا البنا، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، على جائزة المدرسة الدولية الاعتماد الكامل للعام 2020 / 2023.

كما حصلت 5 مدارس أخرى على جائزة المدرسة الدولية الاعتماد الكامل للعام 2021 / 2024، وهي؛ الشهيد فؤاد النجار الرسمية للغات، التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، ومدرسة روافد للتعليم المجتمعى، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، والمدرسة المصرية اليابانية بسمنود، ومدرسة ليدرز للغات، التابعة لإدارة قطور التعليمية، وأخيراً مدرسة الشهيد مختار كامل الثانوية بنات، التابعة لإدارة زفتى التعليمية.

رافق وكيل الوزارة خلال حفل تسليم الجوائز، ولاء صلاح الدين، مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات بالمديرية، هدى عبد الدايم على، معلمة بمدرسة كفر الزيات الثانوية بنات (سفير)، ومدير المدارس الفائزة بالجائزة.

 

 


محافظة الغربية

وكيل تعليم الغربية

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نائب وزير التعليم

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