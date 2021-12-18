اليوم السابع
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وكيل الأزهر يعلن مشاركة الطلاب فى الاختبارات الدولية والتقييم الوطنى لأول مرة

السبت، 18 ديسمبر 2021 04:41 م
وكيل الأزهر يعلن مشاركة الطلاب فى الاختبارات الدولية والتقييم الوطنى لأول مرة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر
كتب ــ لؤى على

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أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، عن مشاركة قطاع المعاهد الأزهرية مع وزارة التربية والتعليم فيما يخص الاتجاهات التعليمية الحديثة، والسعي الحثيث لمواكبة التطورات المختلفة بمجال التعليم المصري وتقويمه.
 
وأوضح وكيل الأزهر، أن الجهود المبذولة من مؤسسة الأزهر لمشاركة طلابه في الاختبارات الدولية (تيمس- بيزا- بيرلز) والتقييم الوطني في مادتي اللغة العربية والرياضيات، سابقة هي الأولى من نوعها؛ حيث تشرف على هذه الاختبارات منظمات عالمية تتمتع بخبرة وكفاءة عالية في مجال التعليم وتقويمه، كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنظمة الدولية لتقويم التحصيل التربوي.
 
 وبيّن الدكتور الضويني، أن موعد بدء التقييم الوطني في اللغة العربية والرياضيات بالتنسيق مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيكون يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 21-22 من ديسمبر 2021م على طلاب الصف الخامس الابتدائي.
 
 ومن جانبه، أوضح الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن القطاع قام بالانتهاء الكامل من الاستعدادات اللازمة للتطبيق الصحيح للتقييم الوطني في ضوء المعايير التي تحكُم التطبيق بما يحقق الهدف المنشود منه.
 
وفي ذات السياق، أوضح الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، أنه تمّ عقد اجتماع مع السادة رؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية للتوجيه بتوفير الدعم الكامل لتنفيذ الاختبار على الوجه الذي يشرِّف مؤسسة الأزهر الشريف ومكانتها العالمية.

قطاع المعاهد الازهرية

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مشيخة الازهر

وكيل الازهر

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