وزير التنمية المحلية يكرم محافظ الوادى الجديد ومسئول مركز المعلومات بالمحافظة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

كرم اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، صباح اليوم، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والأستاذة نجلاء عبد الرحمن مدير عام مركز المعلومات بالمحافظة، وذلك خلال الاحتفالية الكبرى التى نظمتها الوزارة لتكريم المحافظات الفائزة في المسابقة التى تم تنظيمها بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بحضور عدد من المحافظين ونوابهم ورؤساء عدد من اللجان بمجلس النواب.

وقدم الزملوط الشكر لكافة العاملين بالمركز على الجهد المبذول والذي تكلل بحصول المحافظة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في أفضل تجربة تنموية والمركز الرابع في أفضل دراسة دعم قرار، مؤكداَ على حرص الدولة على تحفيز وحدات الجهاز الإداري المختلفة بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتشمل المسابقة ثلاثة محاور رئيسية هي أفضل تجربة تنموية ناجحة بالمحافظات ، وأفضل دراسة دعم قرار ، وأفضل نظام معلومات

شارك في حفل التكريم الذي أقامته الوزارة اليوم السبت بمقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، واللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ ومحمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وعاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب وعدد من أعضاء وممثلي اللجان وعدد من قيادات الوزارة.

وفي المسابقة الأولي الخاصة بمراكز معلومات المحافظات ، سلم وزير التنمية المحلية ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المحافظين الفائزين بالمراكز الخمس الأولي ، حيث تسلم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء درع تكريم المركز الاول ، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المركز الثاني والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المركز الثالث واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المركز الرابع واللواء ابراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية المركز الخامس .

وفى المحور الأول الخاص بمسابقة التجارب التنموية الناجحة ، سلم اللواء محمود شعراوي وأسامة الجوهري ، كل من نجلاء محمد عبدالرحمن مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوادي الجديد جائزة المركز الأول وحازم الاشموني سكرتير عام محافظة البحيرة جائزة المركز الثاني ومحمد مغربي درويش مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة البحر الأحمر جائزة المركز الثالث .

وعن المحور الثاني للمسابقة والخاص بدراسات دعم القرار ، سلم وزير التنمية المحلية ورئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء الفائزين وهم هاني مسعد يوسف مديرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالجيزة جائزة المركز الأول واللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط المركز الثاني وخالد مصطفي السعداوي سكرتير عام محافظة السويس جائزة المركز الثالث .