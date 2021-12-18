وزيرة الهجرة: نواجه حربا بالخارج والداخل لطمس الهوية ولهذا جاءت "اتكلم عربى"

كتب محمود راغب

في ختام فعاليات الترويج ونشر أهداف المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، عُقدت ندوة حوارية موسعة لاستعراض المبادرة بمشاركة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وعادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربى، والدكتورة ميثاء الشامى، وزيرة الدولة بحكومة الإمارات العربية، وداليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر، والكاتب الكبير الدكتور مدحت العدل مؤلف الأغنية الرسمية للمبادرة والفنانة كارول سماحة مطربة الأغنية الرسمية.

ويأتي تنظيم هذه الندوة في اليوم العالمي للغة العربية الذي يتم الاحتفال به في 18 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإدخال اللغة العربية ضمن لغات عملها الرسمية في 18 ديسمبر عام 1973.

وخلال الندوة، قدمت وزيرة الهجرة عرضًا توضيحيًا يسرد جهود الوزارة من أجل تدشين مبادرة "اتكلم عربي" ومراحل التنفيذ على مدار نحو عامين، مشيرة إلى أن اللغة العربية عزيزة وثرية وقريبة إلى قلوبنا لأنها لغتنا وثقافتنا، مستعرضة جهود الوزارة أيضًا في إطلاق التطبيق الإلكتروني للمبادرة بالتعاون مع دار نهضة مصر، ويقدم محتوى تعليميًا شيقًا لتعليم الأطفال اللغة العربية إلى جانب تقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقاليدنا، حيث يقدم مواقف حياتية مختلفة عبر القصص والأغاني تهدف لخلق معايشة متكاملة تقدم عاداتنا وتقاليدنا في إطار ممتع وجذاب.

كما أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وطنية ومهمة لتعريف أولادنا بالقيم والثقافة المصرية، بجانب تعريف الشباب بتاريخهم وحضارتهم العريقة بجانب إنجازات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، وقالت: "إن أولادنا بالخارج والداخل يواجهون حربا لطمس الهوية ويتعرضون لثقافات مختلفة، ونحن نؤكد من خلال هذه المبادرة أننا لسنا ضد التعلم اللغات الأخرى والانفتاح على الثقافات المختلفة، ولكن لابد من عدم إغفال لغة وطنهم"، مشيرة إلى أنه تم عقد أكثر من ١٥ معسكرًا عبر الفيديوكونفرانس والكثير من الفعاليات ضمن الأنشطة والتدريبات الخاصة بالمبادرة.

وأضافت: "اليوم يوم خاص لأنه اليوم العالمي للغة العربية، فكان لابد أن نحتفي ونفخر بلغتنا"، مؤكدة أهمية دور الأسرة في متابعة الأبناء في ذلك والتأكيد على أهمية التحدث في المنزل باللغة العربية.

وفي كلمة لسيادتها خلال الندوة، وجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم خالص الشكر والتقدير لفريق عمل دار نهضة مصر للنشر على الجهود الفائقة التي بذلت من أجل أن يخرج هذا التطبيق الإلكتروني بشكل مشرف وعصري، كما قدمت الشكر للدكتور مدحت العدل مؤلف الأغنية الرسمية والفنانة كارول سماحة مطربة الأغنية، على هذا العمل الرائع الذي ساهم في الترويج للمبادرة، وبدون أي مقابل.

ولفتت إلى أنه تم عقد معسكرات لأبنائنا بالخارج بالتعاون مع شركة "ويل سبرينج"، في ظل الجائحة وعقد معسكرات ولقاءات افتراضية عبر تطبيق زووم والقيام بأنشطة ترفيهية تستهدف التعريف بثقافتنا وهويتنا واللغة العربية.

فيما أثنى السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، على المبادرة والتي تعد من أهم المبادرات التي تستهدف الحفاظ على اللغة العربية والهوية والثقافة الوطنية والعربية، وأشاد العسومي برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه المبادرة، مؤكداً حرص البرلمان العربي على المساهمة في إنجاحها لما تمثله من خطوة نوعية غير مسبوقة في تعزيز الاهتمام والحفاظ على اللغة العربية.

وأوضح العسومي أن البرلمان العربي يدعم أهداف المبادرة المصرية "اتكلم عربي"، انطلاقاً من الاهتمام الذي يوليه البرلمان العربي لدعم اللغة العربية باعتبارها أساس الهوية والثقافة العربية.

كما أثنت الدكتورة ميثاء الشامي وزيرة الدولة بحكومة الإمارات، على المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وقالت: "إن اللغة هي الهوية وبها يتعرف الغير على هويتك، وإننا نفتخر بالثقافة العربية ونعتز بها"، لافتة إلى دور المعلمين بالمدارس في ترسيخ حب اللغة العربية لدى الطلاب ودور الأسرة كذلك لدعم هذه القضية، لأننا بحاجة إلى الاعتزاز باللغة العربية.

ومن جانبها، صرحت أ. داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر، خلال الندوة قائلة: "نفخر بالمشاركة في هذا المبادرة القومية التي تستهدف الحفاظ على هويتنا من خلال تطوير تطبيق (اتكلم عربي) الإلكتروني الذي يساعد أولادنا بالخارج على تعلم اللغة العربية وتعريفهم بتاريخ وثقافة بلادنا ومن ثم تقوية صلتهم ببلادهم وتقوية شعورهم بالانتماء لها وبالفخر بحضارتها والتعرف على واقعها الحالي وإنجازاتها، وهي المهمة التي نعتبرها واجب وطني علينا".

وتابعت: "تأتي مشاركتنا في المبادرة في إطار سعي دار نهضة مصر الدائم إلى دعم الأجيال الجديدة ونشر الثقافة والمعرفة بينهم وتطوير وسائل تعلم حديثة تساعدهم على التطور المستمر واكتساب مهارات جديدة ومختلفة؛ ويأتي دعمنا اليوم لأطفالنا من الجيلين الثاني والثالث المقيمين بالخارج من خلال تقديم تطبيق إلكتروني يساعدهم على فهم واستيعاب المحتوى التعليمي للغة بشكل ميسر وبسيط وتفاعلي".

من جانبه، قال الدكتور مدحت العدل إن هذه المبادرة مهمة جدًا فهي عمل تنويري يستهدف الحفاظ على هويتنا، مشيرًا إلى أهمية معلمين اللغة العربية في المدارس، فاللغة العربية لغة هامة جدًا وفي الخارج يترجمون أعمالا فنية وأشعار من اللغة العربية إلى لغتهم، لافتًا إلى أنه كان حريصًا ليكون أبناؤه على علم كبير باللغة العربية وقواعدها، ملقيًا أبياتًا شعرية احتفاء باللغة العربية.

كما أعربت الفنانة كارول سماحة عن سعادتها بالمشاركة في المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، لافتة إلى أن قضية الحفاظ على لغتنا العربية وهويتنا أمر هام في ظل الاستعمار الفكري المتواجد حاليًا، فهويتنا العربية هي مصدر قوة لنا، متابعة: "لابد أن يتم أيضًا توفير المعلومات بمواقع الإنترنت باللغة العربية، حيث إن أبناءنا يجدون المعلومات باللغات المختلفة، وأن بداية الحفاظ على اللغة العربية تكون من البيت والمدرسة".

وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت مبادرة "اتكلم عربي" في أكتوبر 2019، ودخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر 2020، ثم حظيت برعاية كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء الأجيال المصرية الناشئة بالخارج.