وزارة الرياضة تطلق المنتدى الأول لشباب شمال الصعيد فى المنيا.. لايف

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا، من ديوان محافظة المنيا، حيث تفتتح وزارة الشباب والرياضة المنتدى الأول لشباب شمال الصعيد بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومحافظى المنيا وبنى سويف والفيوم وأسيوط وذلك عقب اطلاق صافرة البدء لمارثون الدراجات والذى انطلق من أمام ديوان محافظة المنيا على كورنيش النيل .

وزار وزير الشباب والرياضة محافظة المنيا، اليوم السبت ، وكان في استقباله اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا و محافظي أسيوط، بني سويف، الفيوم. وسوف يشمل برنامج الزيارة ماراثون للدراجات من أمام مبني المحافظة، الساعة 10 صباحا ، ثم لقاء مفتوح مع شباب البرلمان بمسرح المحافظة في تمام الساعة 11 صباحا، كما ستتضمن الزيارة تفقد المركز الإقليمي للتبرع بالدم مع عدد من الشباب المتطوعين، مركز شباب جبل الطير القبلية، مركز شباب بني مزار، نادي بني مزار الرياضي، مركز شباب البهنسا.

وأطلق وزير الشباب والرياضة صافرة البدء لمارثون الدرجات والذى انطلق من كورنيش النيل من أمام ديوان محافظة المنيا .