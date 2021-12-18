نصائح للحفاظ على غطاء أسنانك منها عدم مضغ الثلج

كتبت- مروة هريدى

غطاء الأسنان الذي يوضع مباشرة فوق السن التالف أو المكسور، يمكن صنع غطاء الأسنان من عدد من المواد ؛ حتى أن بعض الناس يفضلون تغطيته بالفضة والذهب أيضًا ويشمل المعدن والبورسلين الذي يتكون منه الهيكل الأساسي ومع ذلك ، فإن هذه الأغطية المعدنية تدوم لعدد قليل من السنوات ويمكن الاعتماد عليها ولكن هناك عددًا من العوامل التي تؤثر عليها في بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي ظروف معينة إلى سقوط غطاء الأسنان؛ في هذه الحالة تحتاج إلى اتباع بعض الخطوات،وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

كيف يمكن أن تتساقط أغطية الأسنان؟

أغطية الأسنان لا تسقط في كثير من الأحيان قبل تاريخ الاستبدال المقدر، ولكن قد تؤثر بعض العوامل على تاج السن مما قد يجعله ضعيفًا، يمكن أن تشمل هذه العوامل :

- تاج مثبت بشكل غير صحيح.

- لا توجد مادة كافية لتثبيت التاج في مكانه.

- تناول طعام لزج يسحب التاج من مكانه.



غطاء الأسنان

- تلف أو حالة من تسوس الأسنان الشديد.

- مضغ الثلج في كثير من الأحيان.

ماذا تفعل إذا سقط غطاء أسنانك؟

اشطف غطاء الأسنان : يجب عليك التحقق مما إذا كان التاج لا يزال في حالة جيدة أم لا، إذا كان يبدو في حالة جيدة ، فمن الممكن إرفاقه مرة أخرى سيوفر هذا وقتك وأموالك مقارنة بالحصول على تاج جديد، من المحتمل أن يكون قد سقط أثناء مضغ شيء ما أو تناول بعض المواد الغذائية ، لذلك اشطفه بالماء الدافئ، احتفظ بها في كيس أو حاوية بلاستيكية بعيدًا عن الغبار والعوامل التي تؤثر عليها.



غطاء الأسنان

حماية أسنانك: نظرًا لأن أسنانك معرضة للإصابة بعدوى الأسنان ، فمن الأفضل أن تعتني بأسنانك، لذلك عليك أن تكون حريصًا فيما تأكله ، وتأكد من عدم ترك أي طعام في المنطقة بين الأسنان.، يمكنك أيضًا الحصول على طلاء من صيدلية يمكن أن يساعد في حماية السن وتزويده بطلاء مؤقت.