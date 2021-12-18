نجيب ساويرس يبيع حصته فى"يورو نيوز" لشركة برتغالية بسبب خسائر كورونا

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت وكالة رويترز، إن الملياردير نجيب ساويرس من المقرر أن يبيع حصته الأكبر في يورونيوز إلى شركة الاستثمار البرتغالية ألباك كابيتال.

وبحسب الوكالة تعرضت يورونيوز، التي أُنشئت في أعقاب حرب الخليج عام 1990 باسم "سي إن إن الأوروبية" ، لضربة شديدة بسبب انخفاض عائدات الإعلانات وتتسبب في خسائر.

وقالت يورونيوز في بيان ، إنه بموجب العرض الملزم ستستحوذ شركة Alpac على 88% من أسهم يورونيوز المملوكة لساويرس ومقرها لوكسمبورج ، شركة ميديا ​​جلوب نتوركس (MNG) مقابل مبلغ لم يكشف عنه.

وقال مايكل بيترز الرئيس التنفيذي ليورونيوز في اتصال مع الصحفيين إن الصفقة ستنتهي بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل، وستبقى نسبة الـ 12% المتبقية من أسهم يورونيوز في أيدي مجموعة من المذيعين العامين والسلطات المحلية مثل France Televisions و RAI الإيطالية.

وقال بيترز إن هذا الرقم قد يتغير حيث تخطط يورونيوز لزيادة رأس مالها لجمع أموال جديدة.

في العام الماضي ، باعت NBC News حصتها البالغة 25% لساويرس، وقال بيترز إن إجمالي مبيعات يورونيوز انخفض بنسبة 23% في عام 2020 مقارنة بالعام السابق إلى 58 مليون يورو في أعقاب جائحة كوفيد -19 وسجلت خسائر بلغت 16 مليون يورو خلال ذلك العام.