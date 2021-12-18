نائب محافظ القليوبية يتابع سير العمل بمشروعات "حياة كريمة" بقرى شبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

تابع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، يرافقه خالد العرفى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، وناصر عبد اللطيف نائب رئيس المركز والمدينة، وهند جلال المنسق الميدانى لمؤسسة حياة كريمة بالقليوبية، سير العمل بالمشروعات الجارية ضمن المبادرة بنطاق المركز، وذلك بتكليف من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتفقد نائب المحافظ، الأعمال الإنشائية الجارية بمجمع الخدمات والمجمع الزراعى ومحطة رفع مياه الصرف الصحى بالمريج، وأعمال هدم الوحدة الصحية القديمة بكفر طحا، تمهيدا للبدء فى إنشاء الوحدة الصحية الجديدة وفقا لمعايير منظومة الرعاية الصحية الشاملة.

كما تفقد نائب المحافظ، يرافقه ممثلى الجهاز المركزى للتعمير أعمال الرفع المساحى لقطعة أرض بمساحة إجمالية حوالى 3 أفدنة ناحية المريج، مزمع تخصيصها لإنشاء مجمع مدارس ومركز شباب ووحدة صحية ونقطة إسعاف ومجمع صناعى حرفي.

وخلال الجولة تفقد نائب المحافظ، الأعمال الجارية بمحطتى الرفع والمعالجة بالحزانية ومحطة رفع مياه الصرف الصحى وتنفيذ شبكات الانحدار الرئيسية بالعطارة، كما تفقد الأعمال الجارية بمحطة رفع كوم السمن والأعمال الإنشائية الجارية بالمجمع الخدمى ومركز الشباب ومجمع المدارس الابتدائية بالجعافرة، وأعمال هدم الوحدة الصحية القديمة تمهيدا للبدء فى إنشاء الوحدة الجديدة.

واختتم نائب المحافظ، الجولة بتفقد الأعمال الجارية بمبنى رئاسة مجلس المدينة الجديد حيث وجه بتكثيف العمالة للانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمنى خاصة المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.

جانب من الجولة بقرى شبين القناطر



متابعة مشروعات حياة كريمة بالقليوبية متابعة مشروعات حياة كريمة بالقليوبية



محطات الصرف الصحى الجديدة محطات الصرف الصحى الجديدة



مشروعات حياة كريمة بالقليوبية مشروعات حياة كريمة بالقليوبية