مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 23 رحلة طيران بينها 11 من بولندا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت، 23 رحلة طيران دولية مختلفة تقل على متنها قرابة 3 آلاف سائح من عدة دول مختلفة بينها 11 رحلة من المطارات البولندية المختلفة.

وكشفت جداول الرحلات المقرر أن يستقبلها المطار اليوم السبت 3 رحلات تشيكية ورحلتين من هولندا ورحلتين من اوكرانيا، و3 رحلات من المانيا ورحلتين من ايطاليا وذلك ضمن 74 رحلة طيران أسبوعية تصل من بداية اليوم للمطار.

وكانت كشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية الوافدة لمطار مرسى علم الدولى وصول 74 رحلة طيران بزيادة 6 رحلات عن الأسبوع الجارى، حيث أن زيادة رحلات الطيران فى الرحلات الوافدة من إيطاليا بواقع 4 رحلات وكذلك رحلتين فى الرحلات الهولندية، حيث يصل من أوربا لمطار مرسى علم خلال الأسبوع الجارى 9 رحلات.

وتبين من جداول الرحلات الوافدة للمطار خلال الأسبوع وصول 65 رحلة طيران دولية، حيث يصل 4 هولندية، و8 من إيطاليا و13 رحلة من ألمانيا، و7 رحلات من التشيك، و14 رحلة بولندية، و19 من أوكرانيا، و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من ملادوفا، وأخرى من رومانيا، و3 رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران.