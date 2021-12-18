اليوم السابع
Ads
السبت، 18 ديسمبر 2021 11:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع عامل صدمته سيارة ملاكى أثناء عبوره الطريق الرئيسي بالعبور

السبت، 18 ديسمبر 2021 11:29 م
مصرع عامل صدمته سيارة ملاكى أثناء عبوره الطريق الرئيسي بالعبور جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه أثناء عبور الطريق الرئيسى أمام نفق الحى السادس دائرة قسم العبور بمحافظة القليوبية، صدمته سيارة ملاكى مسرعه وفر قائدها هاربا عقب الحادث، ما أدى إلى إصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتوفى على إثرها، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى السلام بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط السيارة وقائدها المتسببين بالحادث.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى بالطريق الرئيسى أمام نفق الحى السادس دائرة القسم.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء عبور "م ر ح"، 35 سنة، عامل، مقيم المنصورة الدقهلية، الطريق المشار إليه، اصطدمت به سيارة ملاكى "فر قائدها هاربا عقب الحادث"، مما أدى لوفاته لإصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى السلام بالقاهرة.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط قائد السيارة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، موضحا أنه فوجئ بالمتوفى يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته واصطدم به، وتولت النيابة التحقيق.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

حادث تصادم

العبور

مدينة العبور

سيارة ملاكى

مصرع عامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يضبط عاطلا بحوزته كيلو هيروين قبل ترويجه فى بنها

السبت، 18 ديسمبر 2021 11:06 ص

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة فتاة بطريق شبرا بنها الحر

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 08:11 م

أمن القليوبية يكشف غموض واقعة العثور على جثة عامل بمنزله فى القناطر الخيرية

الأحد، 12 ديسمبر 2021 04:33 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شخص وسط الزراعات بكفر شكر

السبت، 11 ديسمبر 2021 11:52 ص

أمن القليوبية يوزع 50 بطانية على مرضى الغسيل الكلوى بمستشفى بنها الجامعى

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 12:18 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة