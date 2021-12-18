مصرع عامل صدمته سيارة ملاكى أثناء عبوره الطريق الرئيسي بالعبور

القليوبية إبراهيم سالم

لقى شخص مصرعه أثناء عبور الطريق الرئيسى أمام نفق الحى السادس دائرة قسم العبور بمحافظة القليوبية، صدمته سيارة ملاكى مسرعه وفر قائدها هاربا عقب الحادث، ما أدى إلى إصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتوفى على إثرها، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى السلام بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط السيارة وقائدها المتسببين بالحادث.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى بالطريق الرئيسى أمام نفق الحى السادس دائرة القسم.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء عبور "م ر ح"، 35 سنة، عامل، مقيم المنصورة الدقهلية، الطريق المشار إليه، اصطدمت به سيارة ملاكى "فر قائدها هاربا عقب الحادث"، مما أدى لوفاته لإصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى السلام بالقاهرة.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط قائد السيارة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، موضحا أنه فوجئ بالمتوفى يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته واصطدم به، وتولت النيابة التحقيق.