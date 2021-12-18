اليوم السابع
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السبت، 18 ديسمبر 2021 04:07 م
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مسيرة تجوب مدينة كفر الشيخ للإعلان عن بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. صور

السبت، 18 ديسمبر 2021 03:17 م
مسيرة تجوب مدينة كفر الشيخ للإعلان عن بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. صور مسيرة بشوارع كفر الشيخ للاعلان عن للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت إدارة الثقافة الصحية مسيرة جابت مدينة كفر الشيخ، للإعلان عن بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال والمقرر عقدها غدا الأحد، الموافق 19 ديسمبر، وتستمر لمدة أربعة أيام، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، والدكتورة رحاب سامى مدير إدارة الثقافة الصحية. 

وقد أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،عن انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 22 ديسمبر 2021، بمشاركة 1385 فريق متحرك وثابت بكافة مراكز التطعيم بالريف والحضر ومواقع التجمعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الوصول إلى مصر خالية من شلل الأطفال.

ووجه نورالدين، مديرية الصحة بإشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المواطنين، مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بالقطاع الصحي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، تنفيذاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، مناشداً المواطنين بالذهاب للوحدات الصحية بأطفالهم ممن يشملهم السن وذلك في المدة المعلنة.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن المستهدف للتطعيم 546 ألف و86طفل وطفلة في الفئة العمرية من سن يوم إلى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض كفر الشيخ وعدد الفرق 1385 فريق ، مشيرة إلى أن  التطعيم آمن وهو عبارة عن نقطتين عن طريق الفم، باستخدام "الطعم النموي سابين أحادي التكافؤ"، مشيرة إلى استعداد المديرية من خلال وضع خطة لتغطية المناطق الحدودية للمحافظات المجاورة بالإضافة لخطة تطعيم العشوائيات وحصر أي عرب رحل، إلى جانب توفير جميع المعدات "فريزرات وثلاجات وكلامن وأكياس تبريد للحفاظ على سلامة وكفاءة الطعوم المستخدمة.

وأضافت سلام، تستمر الحملة لمدة أربعة أيام من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساءا  والتطعيم متوفر بالمراكز الطبية والوحدات الصحية وأماكن التجمعات ، وكذلك الفرق المتنقلة التي تجوب أنحاء المحافظة ، مؤكدة أن إدارة الإعلام السكاني والتثقيف الصحى عقدت ندوات تثقيفية وتوعية للإعلان عن أهمية التطعيم  وموعده.

المشاركون في الحملة القومية بكفر الشيخ
المشاركون في الحملة القومية بكفر الشيخ

 

جانب من جولة المسيرة لبدء انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال
جانب من جولة المسيرة لبدء انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال

 

شمس ساطعة وهبوب رياح بكفر الشيخ
شمس ساطعة وهبوب رياح بكفر الشيخ

 

مسيرة بشوارع كفر الشيخ للدعوة للحملة القومية ضد شلل الاطفال
مسيرة بشوارع كفر الشيخ للدعوة للحملة القومية ضد شلل الاطفال

 

 


كفر الشيخ

حملة قومية

محافظة كفر الشيخ

صحة كفر الشيخ

شلل الأطفال

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