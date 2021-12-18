اليوم السابع
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مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية ينظم نشاطا موسيقيا بعنوان دائرة طبول

السبت، 18 ديسمبر 2021 02:00 ص
مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية ينظم نشاطا موسيقيا بعنوان دائرة طبول جلسة طبول
كتب ــ محمد الأحمدى

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ينظم مركز جسور الثقافى بالزمالك التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر نشاطا موسيقيا بعنوان "دائرة طبول" بالاشتراك مع المدرب مصطفى بكار بمقر مركز جسور الثقافى بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

ويشمل اليوم دائرتين متتاليتين لمراعاة التباعد الاجتماعى تجنبًا لانتشار فيروس كورونا على أن تكون مدة كل دائرة ساعة إذ تبدأ الدائرة الأولى فى تمام السادسة مساء والدائرة الثانية فى تمام السابعة والنصف مساء.

دائرة طبول
دائرة طبول

وجاءت فكرة إنشاء مركز جسور، لأن الكنيسة رأت أنه من واجبها كمؤسسة وطنية أن تساهم بقدر استطاعتها فى عودة مصر الجميلة من خلال تدعيم التناغم بين أطياف الشعب وقبول واحترام الآخر، حيث وجدت الكنيسة أن الفنون والآداب والموسيقى هى اللغة التى تجمع بين الشعوب باختلاف طوائفه، وأنها لغة توحد ولا تفرق ومن هنا نشأت فكرة إنشاء مركز جسور الثقافى فى مبنى الخدمات الملحق بكاتدرائية جميع القديسين لاستخدام الفنون والأداب والموسيقى لبناء الجسور بين أعضاء المجتمع. 

وتتمثل أنشطة المركز فى أنشطة عروض فنية مثل موسيقى، مسرح، مسرح غنائي، عروض أفلام، عروض حكى، عروض أطفال، وورش عمل لمختلف أنواع الفنون مثل المسرح، التصوير، لغة إشارة، رسوم متحركه، خط عربي، نحت، رسم، أفلام قصيرة، موسيقى، تمثيل، تمثيل صامت، حكي وأيضا معارض فنية و ندوات و مناقشات للكتب والروايات، التربية الواثقة، الكتب الفلسفية، النفسية.

ويشترك المركز مع مجموعة من رواد الفنون والثقافة فى نشاطه على مثال: مكتبة الإسكندرية، كورال القاهرة الاحتفالى، فرقة رباعى الأوتار، القوة الناعمة للإنتاج الفنى، جمعية النور و الأمل، مبادرة حكى للأطفال، مبادرة حدوتى، على صوتك، ذاتِك Digital museum of women، Cairo Collective Guitar مؤسسة حلم النور.  

 

فعاليات المركز
فعاليات المركز

 

 

 


الكنيسه الاسقفيه

المطران سامى فوزى

مركز جسور الثقافى

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