مدرسة فى الدقهلية تحتفل بطالبة كفيفة حفظت القرآن كاملا وعمرها 11 سنة.. لايف

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا مع تلميذة كفيفة بالصف السادس الابتدائى، بعد الاحتفال بها بممر شرفى احتفالا بحفظها للقرآن، وقالت رؤى السيد متولى إنها بالمعهد الأزهرى بقرية كفر سنجاب التابعة لمركز تمى الأمديد، أنها حفظت القرآن على يد الشيخ الأحمدى، منذ سنة ونصف وقالت أن الشيخ كان يحفظها لوح مكون من 15 سطر ولكنها كانت تزيد من عندها وتحفظ صفحة كاملة.

وأضافت أنها كانت تستمع إلى القرآن من خلال هاتف مسجل عليه القرآن كامل، فيما أضافت الطالبة بأنها متفوقه دراسيا، ويشهد بذلك كل أساتذتها حيث كرم معهد كفر سنجاب الابتدائى الأزهرى بمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، الطالبة رؤى بالصف السادس الابتدائى بالمعهد، من ذوى الهمم كفيفة البصر بعد أن أتمت حفظ القرآن الكريم كاملاً، وتم تشجيعها وتكريمها من المعهد وبعض الداعمين لها وسط ممر شرفى تكريماً من زملائها فى حالة من الفرحة والابتسامات من جميع الحضور.

كما شارك كل من الشيخ سالم بكر، وكل أعضاء هيئة التدريس فى تكريم الطالبة، والدكتور أحمد جمعة والى، وتم إهداء الطالبة مصحفا، وطالبها الجميع بالتفوق بدراستها كما تمكنت التفوق وحفظ كتاب الله.