محافظ مطروح يفتتح مكتب تموين لخدمة 22 ألف مواطن بمركز النجيلة

مطروح - حسن مشالي

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، مكتب التموين المطور لخدمة 22 ألف مواطن من أهالي مركز النجيلة. واوضح حسن الشيبانى مدير عام مديرية التموين بمطروح، أن مكتب التموين المطور، تم انشائه بالتعاون بين وزارتي التموين والإنتاج الحربي، ليخدم حوالي 22 ألف مستفيد تموينى، و 6500 بطاقة تموينية، من خلال 4 شبابيك و 12 مستودع دقيق، و5 مستودعات بوتاجاز، و 5 محطة بنزين و 5 مخابز.

ووجه محافظ مطروح بعمل لوحات إرشادية للمواطنين، للتيسير عليهم أثناء تقديم الخدمات التموينية، وتقديم مزيد من الخدمات اللائقة بسهولة ويسر، خاصة إجراءات فصل بطاقات التموين. ووجه المحافظ بدراسة عمل حصر للمستحقين غير المستفيدين من الدعم التموينى، ومتابعة شكاوى المواطنين، والرقابة على الاسواق والسلع والصلاحية الغذائية، وكذلك مخاطبة الاتحاد التعاونى لتلبية مطالب أهالي النجيلة، لإنشاء جمعية تعاونية استهلاكية بالنحيلة، والتنسيق مع مجلس مدينة النجيلة، لسرعة توفير عمالة بالمكتب التمويني المطور.

كما ناقش محافظ مطروح، مع اهالي النجيلة، دراسة مقترحات اقامة مدرسة تمريض بالمدينة، وانشاء مزيد من الخزانات لحصد مياه الامطار.