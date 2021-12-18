محافظ كفر الشيخ يقرر تعطيل الدراسة غداً بالمدارس والمعاهد الأزهرية

قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تعطيل الدراسة، غداً الأحد، الموافق 19 ديسمبر الجارى، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب والمعلمون "بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعت أن تتعرض المحافظة لعدم استقرار فى الأحوال الجوية، وهطول أمطارًا غزيرة، وبناء عليه أصدر محافظ كفر الشيخ قرار بغلق المدارس مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
محافظ كفر الشيخ يقرر تعطيل الدراسة غداً بالمدارس والمعاهد الأزهريةالسبت، 18 ديسمبر 2021 09:16 م
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
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قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تعطيل الدراسة، غداً الأحد، الموافق 19 ديسمبر الجارى، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب والمعلمون "بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.
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