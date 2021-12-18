محافظ القاهرة يناقش إجراءات الانتهاء من مشروع الخيالة

كتب ــ سيد الخلفاوى

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن متابعة أعمال تأثيث مشروع الخيالة بمصر القديمة لسرعة الانتهاء منها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تمهيدًا لبدء تسكين المناطق العشوائية المقرر إزالتها ضمن خطة الدولة لتطوير المنطقة المحيطة بسور مجرى العيون الأثرية.

كما ناقش محافظ القاهرة خلال الاجتماع إجراءات الانتهاء من إزالة وتسكين الجزء المتبقي من منطقة بنى هلال بجوار سور مجرى العيون وكذلك استكمال أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عزبة أبو قرن ضمن مخطط الدولة الشامل لتطوير منطقة الفسطاط .

ومنطقة الخيالة والتي تقع بالقرب من عين الصيرة، تأتى ضمن خطة الدولة التى وضعتها للقضاء على المناطق العشوائية خاصة في القاهرة، من خلال سياسة واضحة تستهدف توفير سكن ملائم مكتمل المرافق والتشطيبات لأهالي المناطق العشوائية.

و"الخيالة"، هى إحدى المناطق بمحافظة القاهرة التي يعمل على تطويرها صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان بالتعاون مع القوات المسلحة ومحافظة القاهرة، لتسكين أهالي المناطق العشوائية غير الآمنة.

وأوضحت محافظة القاهرة، أن المشروع يتكون من 42 عمارة بواقع 2500 وحدة سكنية، و التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 853 مليون جنيه، وتبلغ مساحات الوحدات 60 مترًا، ويعد هذا المشروع إحدى البدائل لسكان عزبة خيرالله والمناطق المجاورة لها.

ويجسد المشروع فكر الدولة في مواجهة المناطق العشوائية للتغير إلى الأفضل، ففي الماضي كان يتم نقل الأهالي في مناطق نائية دون توافر خدمات حقيقية لهم، لكن اليوم الدولة تبني داخل التجمع السكني ونطور هذه المناطق حتى يتسنى للمواطنين العيش بها دون الابتعاد عن مناطقهم، أو البناء في أقرب منطقة مجاورة لهم.

ويتضمن المشروع إنشاء مدرسة و نقطة شرطة، ومركز إسعاف، ومركز طبى، ومكتب بريد، وحديقة عامة، وأعمال تنسيق الموقع تتضمن تنفيذ طرق بمسطح 60 ألف متر، وشبكات مياه وصرف بطول 3500 متر، ولاند سكيب.