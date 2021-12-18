محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بطنطا وإنشاء كوبري أعلى ترعة البتانونية

الغربية - عادل ضرة

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، أعمال الرصف بشارع الإسكندرية بطنطا، وذلك خلال جولة رافقه فيها نائبه الدكتور أحمد عطا، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا، حيث تفقد المحافظ أعمال وضع البلدورات إلى جانب أعمال إنشاء كوبري أعلى ترعة البتانونية في آخر الشارع ذاته.

كما تفقد المحافظ أعمال تركيب البلدورات تمهيداً لعمل الرصيف ووضع الانترلوك إلى جانب وضع طبقة السن بشارع الفحم الواصل بين شارع الإسكندرية وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، واخْتُتِمَتْ الجولة بتفقد أعمال الرصف بشارع حافظ وهبي بمنطقة التجنيد، حيث يتم أعمال كشط الطريق تمهيداً لبدء وضع طبقة الأسفلت.