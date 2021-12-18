محافظ الجيزة: 3935 فريقا لتطعيم 1.7 مليون طفل ضد مرض شلل الأطفال

كتب ـ سيد الخلفاوى

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال غدا 19 ديسمبر وحتى 22 ديسمبر 2021 ، بمشاركة 3935 فريقا متحركا وثابتا بكافة المراكز والوحدات الصحية ومواقع التجمعات والميادين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوصول إلى مصر خالية من شلل الأطفال.

ووجه محافظ الجيزة مديرية الصحة بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المواطنين، مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بالقطاع الصحي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، تنفيذاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، مناشداً المواطنين بالذهاب للوحدات الصحية بأطفالهم ممن يشملهم السن وذلك في المدة المعلنة لتطعيمهم او من خلال الفرق المتحركه والتي سوف تتنقل بالشوارع.

واكد محافظ الجيزة، أن المستهدف للتطعيم 1.7 ملبون طفل وطفلة، في الفئة العمرية من سن يوم إلى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض محافظة الجيزة .

وأضاف أن الحملة تستمر لمدة أربعة أيام من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء، وأن التطعيم متوفر بالمراكز الطبية والوحدات الصحية وأماكن التجمعات، وكذلك الفرق المتنقلة التي تجوب أنحاء المحافظة من منزل الي منزل والحضانات، موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتذليل كافة العقبات أمام الفرق المشاركة لضمان تحقيق المستهدف ونشر سيارات لتوعيه المواطنين بضرورة تطعيم أبنائهم حفاظا علي سلامتهم .

وأشار الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أن التطعيم آمن وهو عبارة عن نقطتين عن طريق الفم، باستخدام "الطعم الفموي سابين أحادي التكافؤ" نمط 2، مشيراً إلى استعداد المديرية من خلال وضع خطة لتغطية كافة قطاعات المحافظة إلى جانب توفير جميع المعدات "فريزرات وثلاجات وكلامن وأكياس تبريد للحفاظ على سلامة وكفاءة الطعوم المستخدمة.